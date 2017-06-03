15:22 03.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО погибли два силовика

В течение прошлых 24-ех часов в зоне АТО, что в восточных регионах Украины, зафиксирована гибель двух силовиков.

В зоне АТО погибли два силовика

Так, по итогам обстрелов зафиксирована гибель двух военных, а также полученные ранения и травмы еще пятерых. Про это третьего июня рассказал А. Лысенко – спикер украинского Минобороны.

Так, в течение последних суток погибло сразу два силовика от Украины, и также пять были ранены и травмированы – подчеркнул Лысенко сегодня. Близким людям погибшим выразили искренние соболезнования.

Как сообщал УРА-Информ, в течение позапрошлых суток зафиксирована гибель одного бойца от Украины в местах проведения АТО. Также трое бойцов пострадали от обстрелов.


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