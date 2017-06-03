В зоне АТО погибли два силовика

Так, по итогам обстрелов зафиксирована гибель двух военных, а также полученные ранения и травмы еще пятерых. Про это третьего июня рассказал А. Лысенко – спикер украинского Минобороны.

Так, в течение последних суток погибло сразу два силовика от Украины, и также пять были ранены и травмированы – подчеркнул Лысенко сегодня. Близким людям погибшим выразили искренние соболезнования.

Как сообщал УРА-Информ, в течение позапрошлых суток зафиксирована гибель одного бойца от Украины в местах проведения АТО. Также трое бойцов пострадали от обстрелов.