20:37 02.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО погиб силовик

В течение последних суток – с первого на второе июня – террористы 15-ть раз открывали огонь в сторону украинских силовиков.

В зоне АТО погиб силовик

Так, в течение суток украинские силовики получили в свою сторону 15-ть обстрелов на Донбассе, и в итоге один военный погиб, а также три бойца были травмированы и ранены. Эти данные сегодня распространили в штабе АТО.

Известно, что российские бандформирования все так же прибегают к провокациям в отношении ВСУ. При этом ситуация все так же контролируется силовиками ВСУ. С начала нынешних суток террористы 15-ть раз открывали огонь и убили одного силовика. В том числе было применено запрещенное вооружение.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Луганск террористы уничтожают трамвайные рельсы.


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