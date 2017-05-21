Семеро бойцов АТО получили ранения

В сообщении говорится, что российские незаконные вооруженные формирования 12 раз применили оружие против украинских правозащитников. Использовались минометы.

Кроме того на донецком направлении украинские позиции обстреляли еще 22 раза за минувшие сутки.

Сообщается, что Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной. Кроме вышеуказанного, за прошедшие сутки зафиксировано 48 фактов использования боевиками оружия. Вследствие вражеских обстрелов за минувшие сутки 7 военнослужащих ВС Украины получили ранения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что террористы востока начиная с 19-го мая открывали по позициям наших силовиков огонь 24 раза.