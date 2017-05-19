За сутки террористы 24 раза обстреливали силовиков

Таким образом - огонь был открыт по позициям силовиков ровно 24 раза в течение последних 24 часов. При этом наши военные от обстрелов не несли никаких потерь состава. Эти данные распространены при помощи соцсетей. Сейчас наши силовики продолжают держать под полным контролем ситуацию, что сложилась на разграничительной линии. Если будет нужно – противнику будет дан немедленный отпор.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в местах, где идет АТО, выявили очередные тайники с вооружением. Про это недавно рассказывали в СБУ, демонстрируя эти неприятные находки.