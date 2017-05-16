19:25 16.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине снизился уровень безработицы

По данным Госстатистики уровень безработицы в Украине на начало мая снизился на 0,1% и составляет  1,4%.

В Украине снизился уровень безработицы

В сообщении говорится, что по состоянию на 1 мая количество зарегистрированных безработных составляло 374,2 тысячи. А вот 1 апреля было зарегистрировано еще 406,8 тыс. безработных.

Отмечено также, что среди безработных в апреле было 203,7 тыс. женщин и 170,5 тыс. мужчин.

Кроме того, сообщено, что средний размер пособия по безработице в апреле уменьшился до 1904 гривен. Ранее он составлял 2028 грн в месяц.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Госслужба занятости рассказала об имеющихся в Украине вакансиях.


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