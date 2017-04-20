13:13 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Госслужба занятости рассказала об имеющихся вакансиях

Большинство украинских вакансий насчитывается именно в сфере сельского хозяйства.

Госслужба занятости рассказала об имеющихся вакансиях

Кроме того, состоянием на апрель также немало вакансий в Украине имеется в лесном хозяйстве, а также в рыбном - 22%. Такие сведения привела Госслужба занятости, предоставив статистическую информацию.

Состоянием на начало апреля число вакансий, что были заявлены работодателями в Госслужбу занятости, в сравнении с такой же датой 2016 г. выросло на 50% и составляет 73 тыс. единиц. При этом в базе данных имелась также информация про 36 тысяч предложений о работе, что были получены из других источников.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине на данный момент безработица среди молодых граждан составляет примерно 25%.


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