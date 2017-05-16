Mail.ru и ВКонтакте присоединились к комментариям "Яндекс.Украина"

Украинская команда "Вконтакте" опубликовала следующий пост в своей же социальной сети:

"Мы, команда VK, всегда обходили политику стороной. Считаем, что интернет не имеет границ. Мы защищали и будем защищать интересы всех наших пользователей и партнеров ".

В "Mail.Ru Group" также заявили, что в политике участия не принимали:

"Мы убеждены, что в интернете нет границ. Мы никогда не участвовали в политике. Мы не нарушили ни одного закона Украины. Все, что мы делаем и продолжим делать - это удобные сервисы. Наших сотрудников, партнеров и клиентов на территории Украины мы хотим заверить, что все обязательства Mail.Ru Group будут выполняться перед ними в полном объеме".

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко сделал свое последнее заявление на просторах социальной сети Вконтакте, объяснив украинцам решение о запрете российских соцсетей и призвав их выйти из российских серверов:

"Гибридная война требует адекватных ответов на вызовы. Поэтому с целью воздействия на оппонентов и контрпропаганды моя команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях. Но массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности – недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно", – написал он.

Как сообщал УРА-Информ ранее, президент ввел санкции против "ВКонтакте", "Мэйл.ру" и ряда других российских Интернет- и телепродуктов.