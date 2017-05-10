14:19 10.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине за два дня задержали 89 граждан – МВД

В нашей стране в течение восьмого, а также девятого мая правоохранители провели задержание 89 человек.

В Украине за два дня задержали 89 граждан – МВД

По факту этих задержаний уже открыли восемь уголовных производств. Эти сведения распространили в пресс-службе МВД. За разного рода нарушения в ходе празднования в полицию пригласили 89 граждан. Более того – правоохранителями пяти областей уже по факту открыто сразу восемь производств.

По словам замглавы Нацполиции А. Фацевича, в целом по стране за два последних дня согласно инициативе органов власти проведено больше двух тысяч массовых мероприятий, и в них поучаствовало примерно 700 тысяч граждан.

Как сообщал УРА-Информ, в столице девятого мая во время празднования Дня Победы около офиса ОУН задержали сразу 24-ех граждан.


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