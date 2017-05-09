14:42 09.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице возле офиса ОУН задержаны 24 человека

Задержанных около столичного офиса ОУН уже доставили в полицейское отделение.

В столице возле офиса ОУН задержаны 24 человека

В столице правоохранителям были сегодня задержаны 24 активиста движения ОУН. Эти сведения распространил представитель управления Нацполиции страны в Киеве – А. Крищенко. Согласно его сведениям – уже были сегодня задержаны 24 гражданина – их привезли правоохранителям непосредственно из офиса, что расположен на Мазепы, 6-а.

Кроме того, также сказано, что правоохранители города были в специальном своем обмундировании, они сумели попасть в двухэтажное здание офиса ОУН. На втором же этаже указанного здания висел баннер с надписью "Воля або смерть".

Как сообщал УРА-Информ, в Одессе в День Победы произошла потасовка на массовой акции.


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