21:48 08.05.2017 | Общество | Новости
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В Париже задержали 140 митингующих

В Париже сегодня – восьмого мая - правоохранители провели задержание 141-го участника митингов.

В Париже задержали 140 митингующих

Оказалось, что во Франции митинги стартовали сразу после того. как были объявлены итоги второго тура президентских выборов. Эти сведения сегодня распространил Reuters. Известно, что активисты выступили против того, что главой страны избран Эммануэль Макрон. Более того, были акции протеста и против его конкурентки на выборах – Марин ле Пен.

Задержанным активисты инкриминируется порча имущества, а также забрасывание метательными снарядами местных правоохранителей.

Как сообщал УРА-Информ, во Франции на президентских выборах седьмого мая одержал победу Э. Макрон.


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