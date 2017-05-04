Депутат "Батькивщины" хочет чтобы возле детской площадки был кабак?

Сам избранник позиционирует себя как неутомимый борец за чистоту днепровских берегов. Десятки интервью, готовность в любой момент дать нужный комментарий любому СМИ, активная деятельность в фейсбуке – все в наличии. У начинающего 49-летнего политика нашлись единомышленники в Верховной раде – это депутаты Виктор Чумак и Наталья Новак. Последние заняты глобальными вещами, такими как искоренение непобедимой украинской коррупции, а потому на месте "защиту берегов" отрабатывает именно Шаповал. Правда, уж очень своеобразно.

В свое время Анатолий с десятком преданных последователей просто костьми ложился, чтобы в 75 метрах от берега Русановского пролива по ул. Никольско-Слободской не было построено два жилых дома. Были акции, были рассказы о том, что тут ну никак нельзя строить, однако, застройщик выигрывал суды, и сейчас, получив новое разрешение, строит. Всё по закону. Удивительная вещь, в это же время ни сам Шаповал с активистами, ни его "кураторы" из Верховной Рады никогда не выступали против прибрежных кабаков, которые расплодились на берегу в изрядном количестве.

В конце концов, усилиями коллег Шаповала из Киеврады (но не его самого!) удалось не только очистить берег от наливаек и куч мусора, а также договорится с застройщиков о возведении новой набережной с детскими площадками. И она открылась в конце апреля.

Но в эти же самые дни Шаповал, как не в чем не бывало, начинает вести переговоры о сооружении на берегу... очередного ресторана! Причем, понимая, что на новую набережную путь кабакам уже закрыт, пронырливый депутат лоббирует его постройку прямо в Зоне здоровья! Вот такая борьба за берег. И никаких возмущений и протестов. Самое удивительное, что он даже не стесняется сообщать об этом через фейсбук, естественно, прикрывая весь этот спектакль "интересами громады"!

"Вообще большинство жителей не против кафе, как такового, но при условии, что владельцы не нарушают Закон, а именно соблюдения тишины вблизи жилого массива, санитарных норм, и эстетичного вида в зоне отдыха", - убеждает Шаповал.

Каким образом депутат смог узнать позицию большинства жителей, если в этом микрорайоне живут тысячи людей? Когда успел их опросить? Чем обусловлено необычно лояльное отношение вечного борца за чистоту берегов к новому ресторану в Зоне здоровья, предназначенной именно для отдыха и занятий спортом? Раньше Шаповал и его команда просто «не замечали» прибрежные кабаки. А после того, как берег был основательно подчищен от них, депутат просто встал на защиту ресторанов. Довольно показательный факт, учитывая, что два года назад именно в этом месте группа поддержки Шаповала не дала установить новые тренажеры, стоимостью около миллиона гривен, и детскую площадку. Тогда вмешалась даже упомянутая выше депутат Наталья Новак. Она оперативно прибыла к Зоне здоровья с помощником, который просто вытащил и унес крепежные элементы под спортоборудование.

Всё это очень похоже на зачистку территории в пользу отдельных лиц. Действительно, зачем там какие-то бесплатные тренажеры для громады, если можно торговать элитным алкоголем для избранных, причем под железным прикрытием "слуги народа".

"Волнует алкоголь, который скорей всего будут продавать в кафе, но владелец уверяет, что это точно не будет "наливайка" для того, чтоб напиться, потому что алкоголь планируют продавать не дешевый (лицензию еще не покупали)", - заранее успокаивает жителей Анатолий Шаповал.

Несомненно, местных жителей должен крайне обрадовать тот факт, что "обычной наливайки" у них все-таки не будет. Бомжей не будет! Будут приезжать крутые дядьки не для того, чтобы пить какой-нибудь шмурдяк, а все-таки дорогой виски. Ведь другого места, кроме Зоны здоровья(!), для употребления элитного алкоголя в столице просто не сыскать… И это вполне устраивает нашего депутата.

В предвыборной листовке Анатолия Шаповала с пафосным заголовком "Лівобережжя – моя Батьківщина» одним из риторических вопросов-пунктов значится "Де нові стадіони і майданчики?". Неплохо бы задать этот вопрос самому депутату, имеющему весьма "мутную" биографию.

Правда, получить ответ на этот и другие интересные вопросы вряд ли удастся. Ведь если опираться на официально обнародованную предвыборную биографию уроженца Бердичевского района Житомирской области, то их возникнет немало. И все без ответов.

Прежде чем стать депутатом местного уровня, Шаповал успел потрудиться на многих должностях. И консультантом, и экспертом, даже заместителем мэра Бердичева. Но по странной закономерности на каждой должности наш герой мог удержаться год, от силы два. Когда официальные посты "закончились", то Анатолий, как сказано на сайте киевской Батькивщины, с 2004 по 2010 год "занимался независимой аналитическо-исследовательской и консалтинговой деятельностью в сфере национальной безопасности и обороны" и даже "руководил международными проектами".

Причем, на официальном сайте отсутствуют данные, которые вошли в официальную предвыборную листовку Шаповала в 2015 году. Например, то, что он с 2003 по 2004 год он работал в «представительствах украинских и международных организаций за рубежом», а также то, что с 2005 по 2010 год являлся Председателем правления Центра массовых коммуникаций. Почему депутат начал скрывать отдельные (и вроде бы совсем не компрометирующие) детали своей биографии?

Но то дела десятилетней давности, ныне Шаповал уже не стесняясь, заявляет, что с 2010 года и по нынешнее время возглавляет некую организацию под шедевральным по своей пафосности названием "Дирекція національних програм Групи стратегічних та безпекових студій".

По странному совпадению обе организации, где Шаповал позиционирует себя боссом, невозможно найти в официальных реестрах. Также нельзя найти хоть какого-нибудь упоминание об их реальной работе. К слову, о последнем всемирная сеть также не выдает никакой информации.

Почему Шаповал манипулирует своей биографией? Скорей всего, он просто не может рассказать, чем конкретно занимался в неких "украинских и международных организациях" за рубежом, также вряд ли расскажет, чем славен никому не известный "Центр массовых коммуникаций" и упомянутая "Дирекция".

Активный общественный деятель, в Киевраде был отнесен к "пассиву". Шаповал один из немногих, кто после своего избрания депутатом, умудрился попасть в рейтинг "Чесно", который называется "Пассивы Киеврады". В нем указаны депутаты, которые просто не голосуют на заседаниях. Зачем они на них присутствуют – очередная загадка.

Впрочем, в отечественной политике разного рода "шаповалы" с сомнительным прошлым чувствуют себя как рыба в воде. Можно годами вешать лапшу на уши своим избирателям, попутно "решая вопросы". Главное кочевать по эфирам, вдохновенно рассказывая о своей борьбе сразу против всех. Причем, доходит до смешного, когда Шаповал, забывшись, кусает даже своих однопартийцев из "Батькивщины", критикуя их решения. В последнем интервью, "борец" так увлекся, что обвинил фракцию "Батькивщины" в Киевсовете в причастности к "строительному лобби" и голосованию за незаконные, по его мнению, решения.