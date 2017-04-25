Барак Обама признался, что хочет работать с молодежью

Об этом сообщает Bloomberg Politics.

Согласно словам Обамы, он хочет подготовить лидеров нового поколения, которые смогут принять эстафету в этом меняющемся мире.

В ходе выступления перед студентами в университете Чикаго Обама затронул тему коммуникаций в обществе, где интернет способствует его атомизации.

"Мы стали более индивидуалистичным обществом, и я считаю, это имеет некоторые побочные последствия - не только когда дело доходит до политического участия, но и с точки зрения эмпатии, потому что вы взаимодействуете со все меньшим числом людей на регулярной основе", - подчеркнул экс-президент.

Бывший глава Белого Дома также отметил, что хотел бы работать по таким направлениям, как судебная реформа и финансирование политики. По его мнению это то, что мешает американскому населению противостоять вызовам и добиваться прогресса в политике и общественной жизни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американское издание New York Daily News опубликовало информацию о задержании человека, который преследовал дочь экс-президента США Барака Обамы.