В зоне АТО ранены двое силовиков

Так, за сутки ни один наш боец в зоне АТО не погиб, при этом двое силовиков все же получили различные ранения. В рамках брифинга эти сведения передал спикер украинского Минобороны – А. Лысенко. Согласно его словам – по итогам обстрелов в местах АТО среди украинских бойцов не было погибших, но были раненые.

Это было в н.п. Авдеевка, а также в Песках. Также известно и то, что за сутки на 22-е апреля террористы обстреляли позиции силовиков 41 раз.

Как сообщал УРА-Информ, террористы "ЛНР" запланировали на девятое мая нарушение минских договоренностей. Про это рассказал А. Хуг.