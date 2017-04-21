"ЛНР" хочет девятого мая нарушить минские соглашения, - Хуг

Так, члены ЛНР хотели бы провести девятого мая собственный парад воинской техники, а это – прямое нарушениее минских договоренностей. Про это сегодня – 21 апреля – поведал первый замглавы миссии ОБСЕ А. Хуг.

Он подтвердил тот факт, что "ЛНР" уже ранее поведала, что они собираются вскоре нарушить минские договоренности проведением парада. И члены миссии в собственных отчетах уже ранее освещали, что присутствие воинской техники – это нарушение соглашений, достигнутых в Минске. Это вооружение не может там находиться – сегодня подчеркнул Хуг.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Хуг также сообщил о снижении числа нарушений на Донбассе за неделю.