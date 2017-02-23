ОБСЕ увеличит количество наблюдателей на Донбассе, - Курц

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Как отмечается, ОБСЕ собирается усилить технический потенциал миссии и увеличить количество часов патрулирования вдоль линии разграничения.

По словам Курца, уровень насилия, который наблюдается на востоке Украины в последние несколько дней, абсолютно неприемлем. Также глава ОБСЕ призвал все стороны соблюдать минские договоренности и не нарушать режим тишины.

"Необходимо добиваться улучшения условий жизни местного населения, особенно, вдоль линии соприкосновения. В этой связи крайне важно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к людям, нуждающимся в помощи", - отметил Курц.

Напомним, как сообщал ранее " УРА-Информ", заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг намерен отправится в Авдеевку.