08:41 23.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ОБСЕ увеличит количество наблюдателей на Донбассе, - Курц

Министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявил, что организация намерена увеличить число наблюдателей в составе своей Специальной мониторинговой миссии в Украине.
 

ОБСЕ увеличит количество наблюдателей на Донбассе, - Курц

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Как отмечается, ОБСЕ собирается усилить технический потенциал миссии и увеличить количество часов патрулирования вдоль линии разграничения.

По словам Курца, уровень насилия, который наблюдается на востоке Украины в последние несколько дней, абсолютно неприемлем. Также глава ОБСЕ призвал все стороны соблюдать минские договоренности и не нарушать режим тишины.

"Необходимо добиваться улучшения условий жизни местного населения, особенно, вдоль линии соприкосновения. В этой связи крайне важно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к людям, нуждающимся в помощи", - отметил Курц.

Напомним, как сообщал ранее " УРА-Информ", заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг намерен отправится в Авдеевку.


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