Хуг в пятницу осмотрит Авдеевку

Вместе с другими наблюдателями он проведет патрулирование города. Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, Хуг сегодня планирует оценить ситуацию, которая сложилась в Авдеевке с безопасностью. Он также намерен оценить влияние ситуации на жизнь гражданского населения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке. В результате было убито двое мирных жителей. Возле школы нашли раненую женщину, ее отвезли в больницу.

Однако от ран женщина умерла. Вчера также был ране британский фотокорреспондент. Иностранный журналист получил ранение глаза.