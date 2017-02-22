13:14 22.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В "ДНР" завезли цистерны с хлором

В Новоамвросиевское из России было ввезено четыре цистерны хлора. 

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Об этом на странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", депутат Дмитрий Тымчук. По его словам – в "ДНР", на Амвросиевский филиал "Хайдельберг Цемент Украина" с территории России железной дорогой в обстановке строгой секретности было завезено четыре цистерны хлора.

Сопровождение доставки этого хлора выполнялось согласно личному указанию главаря "ДНР" Захарченка. Согласно документации, это химическое вещество хотят использовать для хлорирования воды, поставляемой населению предприятием "Вода Донбасса". Группа боевиков постоянно охраняет эти цистерны с хлором.

Как сообщал УРА-Информ, ранее армия Асада применяла бомбы, содержащие хлор.


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