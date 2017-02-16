18:48 16.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожской области ликвидирован конвертцентр с оборотом в 150 миллионов гривен

Запорожские правоохранители устранили конвертцентр, который оказывал услуги предприятиям сектора экономики по формированию налогового кредита и расходов.

В Запорожской области ликвидирован конвертцентр с оборотом в 150 миллионов гривен

Кроме того -  также услуги по переводу безналичных средств в наличные. Об этом передали в пресс-службе ГФСУ. Так, была установлена преступная группа из пяти человек, которые с целью прикрытия незаконной деятельности создали ряд транзитно-конвертационных СХД.

Применяя подконтрольные компании с компаниями реального сектора экономики оформлялись бестоварные операции, что давало возможность последним формировать налоговый кредит по НДС. Оборот “проконвертированных” средств с применением реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 150 млн грн.

Как сообщал УРА-Информ, в 2017 г. полиция разоблачила конвертцентр в Киеве.


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