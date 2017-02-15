Лауреаты общенациональной программы "Человек года– 2016" в номинации  "Лидер логистической отрасли года"

Существующие на данное время корпоративные награды:

Лауреат общенациональной программы «Человек года 2015» в номинации Лидер логистической отрасли; Международный флаг и сертификат инновационной и инвестиционной привлекательности «Flag of Europe», знак качества и лицензия «Prime Quality Standard» для продукции и услуг; Лидер Отрасли 2013 и 2016 годов;

Самые значительные достижения Вашей компании в 2016 году: Было создано 50 новых рабочих мест, открыто 10 новых АЗС – теперь наша сеть в каждом регионе страны; сформировано «all inclusive» для перевозчиков – экспедирование, услуги страхования, сопровождение грузов, полное обеспечение ГСМ, возможность приобретения комплектующих для автомобилей и т.д.).

Девиз Вашего предприятия: Всё будет Прайм!

Кто или что является талисманом для Вашей компании?: Аист! В компании работают преимущественно молодые сотрудники, и уход в декрет стал обыденным явлением, поэтому аист уже давно наш талисман. Только за 2016 год в нашем коллективе родилось 10 малышей!

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: В нашей компании существует три основных тезиса, которыми даже украшены стены головного офиса, они звучат так: Планы ничто, планирование – всё. Сначала дело, потом деньги. Хорошее враг лучшему.

Как вы считаете, что позволило вашей компании выйти в лидеры логистической отрасли? В чем ваша уникальность?: Так как отрасль сама по себе молодая, нам посчастливилось стоять еще на заре ее формирования. Наш позитивный опыт стал догмой для других компаний отрасли. Нас, по существу, можно считать пионерами транспортной логистики. В первопроходстве и есть наша уникальность. Более того, мы не останавливаемся на достигнутом, внедряем новые продукты и услуги в своей сфере.

Какие передовые технологии применяются в работе компании? Учитывается ли положительный опыт других стран?: Сегодня транспортная логистика и есть одна большая передовая технология. Мы, по сути, неустанно занимаемся копированием и видоизменением европейских стандартов с учетом украинских реалий. Иногда выходит очень даже неплохо.

Какова география перевозок компании? Какими активами владеет компания?: География от Мадрида до самого Улан-Батора. В нашем автопарке насчитывается 50 современных автопоездов, среди которых и собственные бензовозы; сеть специализированных автозаправочных пунктов; 20 АЗС, расположенных на всех основных транспортных магистралях Украины; 11 представительств в областных центрах Украины. Также у нас имеется собственный юридический центр и отдельная структура по работе с недвижимостью ( этот бизнес сектор так же лежит в плоскости интересов нашей компании).

Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие, как «Кодекс чести»? Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести»: Мне импонирует девиз Рыцарей Отечества – «С нами Бог, за нами Украина».

Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании?: Изначально, ошибочно пытаться их заставлять, они к этому должны прийти сами, но для этого нужно день за днем, так же, как и кирпич за кирпичом строить то, что завтра будет называться успешной компанией, причем строить с верой и самоотдачей.

Быть сегодня успешным – это… быть окруженным счастливыми людьми.

Ваш любимый афоризм?: Планы ничто, планирование всё (Дуайт Эйзенхауэр).

Кто из выдающихся деятелей человечества может быть образцом и примером для сотрудников Вашей компании?: Гай Юлий Цезарь – успевал делать больше других.

Если счастье не в деньгах, то в чем? J А если все-таки в деньгах, то почему?: Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Это тысячелетняя мудрость, априори вне конкуренции и обсуждений.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город?: В нашем офисе мы построили Стену Плача, точную ее копию. Поэтому не обязательно ехать в Израиль.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Соляра (первоисточник Солярис).

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: К себе в офис. У нас много креатива.

Что является гордостью вашей компании?: Специалисты, новейшие технологии и эксклюзивные услуги – это гордость нашей компании.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: В профессиональном плане у нас еще много целей и неосуществленных задач, главная из которых способствовать и достичь периода расцвета экономики нашей страны.

ООО «ПАН Логистик»

Директор - Александр Петренко

Существующие на данное время корпоративные награды:

«ТОП-9» Только профессионалы, Лучшая компания отрасли 2010-2011; Диплом за участие в Международной выставке ТрансУкраина′2013; Премия «Украинский Транспортный Олимп» в номинации «Срочный и качественный сервис» 2013 г.

Три главных события 2016 года по Вашей версии: Рекордные показатели по объему перевозок и оборота средств летом 2016 г.; Увеличение собственного автопарка. Открытие нового проекта – Станция технического обслуживания грузовых автомобилей. Участие в семинаре «Транспортная логистика как функциональная область, ее место в общем менеджменте компании». Энциклопедия бизнеса и участие в XV Практической конференции Всеукраинской День Логиста TradeMasterGroup.

Девиз Вашего предприятия: Наша надежность – Ваш шаг вперед!

Талисман Вашей компании? Подарочное издание книги в кожаном переплете «Украина. Все, что делает нас украинцами» подписанная первой леди Украины.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Я очень принципиальный по жизни и когда я иду к поставленной цели, иногда мои принципы мне не помогают, а мешают. Но в конечном итоге я достигаю идеальную модель своей цели. Первый жизненный принцип – вера в себя. Второй – ПРАВДА. «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Никогда не отвечаю злом на зло. Всегда отблагодарю добром за добро.

Что позволило выйти в лидеры логистической отрасли? Наша динамичность. Команда «ПАН Логистик» всегда держит «руку на пульсе» и активно взаимодействует со своими клиентами, изучая их потребности в сфере логистики. Мы не просто транспортная компания, но и надежный логистический оператор. Наша уникальность заключается в создании особых условий для контрагентов. «ПАН Логистик» имеет преимущества в перевозке грузов, требующих температурного режима.

Какие передовые технологии применяются в работе? Наша компания имеет возможность идти в ногу со временем благодаря собственным разработкам и постоянному внедрению передовых технологий – начиная с бухгалтерии и заканчивая транспортными средствами. Отдел по работе с клиентами работает в CRM системе, отдел транспортно-экспедиторской деятельности – в уникальной программе для логистов, разработанной специально для нас.

Какова география перевозок компании? Какими активами владеет компания?: Украина, Европа и Азия. Компания имеет собственный автопарк, офисные помещения, ремонтную базу для грузовых автомобилей, складские площади во всех областных центрах Украины, а самый главный актив – это наш Коллектив.

Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести»: Никаких компромиссов с качеством услуг. Мы отвечаем за то, что мы перевозим! Мой личный кодекс состоит в справедливости по отношению к людям.

Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании? Должен быть командный дух. Один за всех и все за одного!

Быть сегодня успешным - это ... иметь уважение среди окружающих, иметь возможность вносить свою долю в жизни людей. Если я меняю судьбу людей к лучшему – это мой Успех.

Ваш любимый афоризм? «Нету смысла нанимать толковых людей, а потом указывать, что им делать» Стив Джобс.

Кто из выдающихся деятелей человечества может быть образцом для сотрудников Вашей компании? Бенджамин Франклин, потому что он своей настойчивостью и трудолюбием достиг больших вершин.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье не в деньгах, а в их количестве))) Мое счастье в детях, в моей семье…

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Наша Украина настолько богата архитектурными и природными памятниками, мы можем открыть свое – 8 чудо света. Чужое хорошо, а свое всегда лучше.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Конечно PAN

Представьте, что ко Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Я бы его отправил на кругорейс грузовым автомобилем по территории Украины с лучшими водителями нашей компании. Одновременно бы он мог посмотреть на Украину изнутри и увидеть удивительные живописные украинские пейзажи.

Что является гордостью вашей компании?: Моя гордость – это моя команда! Я благодарен людям, которые пережили с ПАНом взлеты и падения. Они со мной, они верны компании и я за это им благодарен.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая? У меня еще много несбывшихся мечтаний, но я очень осторожен с ними, потому что они сбываются))) Будущее принадлежит тем, кто верит в свои мечты.