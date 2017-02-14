Московский суд вновь отклонил апелляцию на продление ареста Сущенко - ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Марк Фейгин. По его слова, заседание по рассмотрению его апелляционной жалобы в Мосгорсуде завершено.

Моя жалоба оставлена без удовлетворения и это вполне предсказуемо, - отметил Фейгин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Фейгин рассказал, что был в СИЗО у Сущенко. По его словам, письма незаконно арестованного в России украинского журналиста к Петру Порошенко, а также к представителям Министерства иностранных дел Украины не доставляются.

Их не пропускает российская цензура. При это там не дают никаких объяснений по этому поводу, - заявил адвокат.