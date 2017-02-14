12:32 14.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Московский суд вновь отклонил апелляцию на продление ареста Сущенко - ФОТО

Московский городской суд во вторник, 14 февраля, отклонил апелляцию защиты незаконно задержанного в России Романа Сушенко на продление ареста украинского журналиста.

Московский суд вновь отклонил апелляцию на продление ареста Сущенко - ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Марк Фейгин. По его слова, заседание по рассмотрению его апелляционной жалобы в Мосгорсуде завершено.

Моя жалоба оставлена без удовлетворения и это вполне предсказуемо, - отметил Фейгин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Фейгин рассказал, что был в СИЗО у Сущенко. По его словам, письма незаконно арестованного в России украинского журналиста к Петру Порошенко, а также к представителям Министерства иностранных дел Украины не доставляются.

Их не пропускает российская цензура. При это там не дают никаких объяснений по этому поводу, - заявил адвокат.


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