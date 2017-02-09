15:13 09.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Apple приготовил для пользователей новый iPhone Х

"Яблочная компания" решила порадовать своих поклонников выходом нового гаджета.

Apple приготовил для пользователей новый iPhone Х

Речь идет  о iPhone Х, который выйдет в свет ровно в канун юбилея компании. Об этом информирует Fastcompany.

Отмечается, что новый iPhone 8 или iPhone X будет иметь 5,8-дюймовый экран, а его дизайн будет являть собой инновационность.

Юбилейный iPhone 8 будет оснащен новым OLED-дисплеем, который займет переднюю панель телефона. Память также будет увеличена. Задний корпус, скорее всего, будет стеклянным, а кнопки по бокам заменят сенсорные части.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в израильском офисе Apple предупредили о том, что iPhone 7S вряд ли увидит свет.  


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