Apple приготовил для пользователей новый iPhone Х

Речь идет о iPhone Х, который выйдет в свет ровно в канун юбилея компании. Об этом информирует Fastcompany.

Отмечается, что новый iPhone 8 или iPhone X будет иметь 5,8-дюймовый экран, а его дизайн будет являть собой инновационность.

Юбилейный iPhone 8 будет оснащен новым OLED-дисплеем, который займет переднюю панель телефона. Память также будет увеличена. Задний корпус, скорее всего, будет стеклянным, а кнопки по бокам заменят сенсорные части.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в израильском офисе Apple предупредили о том, что iPhone 7S вряд ли увидит свет.