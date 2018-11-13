15:41 13.11.2018 | Политика | Новости
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Сделка о Brexit возможна в ближайшие 48 часов

Соглашение с ЕС по Brexit может быть достигнуто в ближайшие двое суток. Об этом сообщил британский министр Дэвид Лидингтон местным СМИ.

Сделка о Brexit возможна в ближайшие 48 часов

"Мы еще не здесь. Но мы уже почти достигли цели. Вероятность заключения соглашения в течение 24 или 48 часов очень большая, хотя я не могу гарантировать этого. В целом прогноз оптимистичный",- заявил чиновник.

Лидингтон отметил, что, как и заявила Тереза Мэй, это не будет решением, достигнутым любой ценой.

Вопрос выхода Великобритании из ЕС на данный момент находится на завершающей стадии переговоров. Датой Brexit назначено 29 марта 2019. До этого числа официальный Лондон должен заключить с Брюсселем соглашение о дальнейшем формате взаимоотношений.

Обе стороны прилагают максимум усилий для достижения компромисса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Тереза Мэй считает, что в переговорах по Brexit нет прогресса. Договоренности с ЕС нет по ряду вопросов.


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