В переговорах по Brexit нет прогресса, - Мэй

Брюссель и Лондон находятся на завершающей стадии переговоров о выходе Великобритании из ЕС. Обе стороны стремятся достичь согласия, однако то, о чем необходимо договариваться идет чрезвычайно сложно.

Об этом во вторник, 13 ноября, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Вместе с тем, как сообщает Associated Press, партнеры Великобритании из Европейского Союза усиливают политическое давление на премьер-министра на фоне определенного прогресса в переговорах.

Соединенное Королевство оставляет ЕС 29 марта, однако соглашение о выходе должно быть достигнуто в ближайшие недели для того, чтобы к марту его успели одобрить британский и Европейский парламенты.

Мяч - на поле Британии. Этот вопрос политического решения Британии, - сказала журналистам в Брюсселе министр по делам ЕС Франции Натали Луазо перед началом переговоров со своими европейскими коллегами.

В свою очередь министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс согласился, что ЕС "ждет новостей из Лондона".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Испании Педро Санчес призвал британскую коллегу, премьер-министра Терезы Мэй, провести второй референдум о Brexit.