22:47 11.11.2018 | Политика | Новости
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В НАТО заявили, что не признают "выборы" на оккупированном Донбассе

"Выборы" на Донбассе противоречат букве и духу Минских соглашений.

В НАТО заявили, что не признают

Они подрывают усилия по мирному разрешению конфликта, считают в альянсе. НАТО не признает эти "выборы" и требует от России прекратить поддержку сепаратистов. Такое заявление Альянс опубликовал в воскресенье, 11 ноября на своей страничке в социальной сети.

При этом в НАТО отметили, что полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ. Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои войска и прекратить поддержку воинствующих групп в Донецкой и Луганской областях Украины, – говорится в заявлении альянса.

Кроме того, НАТО призывает к полной имплементации Минских соглашений всеми сторонами, поддерживает усилия нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ни одна цивилизованная страна мира никогда не признает так называемые "выборы" на оккупированном Донбассе, которые в воскресенье, 11 ноября организовала Россия. Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Париже. Он назвал "выборы" на Донбассе фейковыми и призвал страны мира отреагировать на этот процесс. Большинство стран-партнеров Украины осудили проведение таких "выборов".


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