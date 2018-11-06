Отставку Луценка не поддерживают в правительстве

Об этом Геращенко заявила во время заседания Верховной Рады.

Ранее поступила информация о том, что генпрокурор Украины Юрий Луценко сегодня, 6 ноября, на заседании Рады заявил о том, что уходит в отставку.

Как отметил Луценко, он докажет всей Украине, что за власть никто не держится. В связи с этим он сегодня подаст заявление об своей отставке президенту Украины Петру Порошенко.

Отметим, что для полноценной отставки за соответствующее решение должны проголосовать депутаты. Генпрокурор обратился к своим коллегам с просьбой не затягивать и провести голосования относительно данного вопроса уже на этой неделе.

Но депутат от "БПП" Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция поддерживать отставку генпрокурора не собирается, а наоборот планирует ее блокировать.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Луценко заверил, что дело Гандзюк передадут в суд уже до конца 2018 года.