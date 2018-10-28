22:27 28.10.2018 | Политика | Новости
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Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии - ЦИК

Центральная избирательная комиссия Грузии начала обнародовать первые предварительные данные по голосованию на состоявшихся в воскресенье, 28 октября, президентских выборах.

Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии - ЦИК

Согласно этим данным, на 16 из 3 703 избирательных участках в различных округах лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили. В то же время, как заявляют представители оппозиции, в ЦИК намеренно приводят данные с участков, на которых победила Зурабишвили.

Как сообщают местные журналисты, один из лидеров "Единого национального движения Ника Руруа заверил, что по имеющимся у его партии данным с избирательных участков, на подавляющем большинстве из них лидирует кандидат в президенты Григол Вашадзе.

В то же время явка избирателей по данным на восемь часов вечера по тбилисскому времени, составила 46,74%. По данным ЦИК, общее число проголосовавших избирателей составило 1 637 956 избирателей.

Напомним, избирательные участки в Грузии в воскресенье открылись в восемь часов утра и были закрыты в восемь часов вечера. На данный момент в ЦИК идет процесс подсчета голосов избирателей.

Участие в президентских выборах приняли 25 кандидатов.

Как сообщал УРА-Информ, по данным екзит-пола Edison Research, кандидат в президент Георгий Вашадзе и его соперница Саломе Зурабишвили получили поровну голосов - 40%. Таким образом, Грузию ждет второй тур выборов.


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