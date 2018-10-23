12:54 23.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Янукович подтвердил готовность выступить в Оболонском суде

Бывший глава украинского государства Виктор Янукович подтвердил свою готовность выступить на судебном процессе в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции. Однако, несмотря на такое решение, экс-президент попросил, чтобы в его общении с судьями участвовал один из его украинских адвокатов

Янукович подтвердил готовность выступить в Оболонском суде

Об этом заявил на своей странице в Facebook один из адвокатов Януковича Александр Байдык, который вчера встретился с бывшим президентом в Москве. 

Сообщается, что во время аудиенции Виктор Федорович пожаловался на давления, которые испытывают адвокаты со стороны суда и Генпрокуратуры.

"Тот непродолжительный период времени, что я находился в больнице, на моих лечащих врачей оказывалось незаконное давление со стороны ГПУ с требованием немедленно меня выписать", - отметил Янукович.

В свою очередь сторона защиты подчеркнула, что коллегия судей под руководством судьи Девятко, спешит с завершением судебного рассмотрения. Так, в различных СМИ уже просочилась информация о перспективах стремительного карьерного роста судей Девятко и Титова в случае скорейшего вынесения обвинительного приговора.

При этом, Байдык поведал, что ему выдвинули сначала предложения, а затем угрозы, от "бесплатного адвоката" в деле. В частности, с требованиями выйти из процесса и прекратить моё участие в дебатах". 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-президент Виктор Янукович собственной персоной придет на судебное заседание для последнего слова.


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