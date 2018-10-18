07:29 18.10.2018 | Политика | Новости
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Лидеры ЕС отменили экстренный саммит по Brexit

Лидеры 27 стран, которые входят в состав Европейский союз, отменили экстренный саммит по выходу Великобритании из состава ЕС.

Лидеры ЕС отменили экстренный саммит по Brexit

Соответствующее решение было принято в среду, 17 октября, во время заседания. Как сообщает Reuters, официальные представители ЕС заявили, что в переговорах по Brexit с премьер-министром Британии Терезы Мэй прогресса не достигнуто, что и стало причиной

принятия решение об отмене внеочередного саммита в ноябре.

Это, по их мнению, даст возможность Британии получить время для решения внутренней политической проблемы, которая является реальным препятствием для проведения сделки.

Также лидеры стран участниц Евросоюза отметили, что эта встреча состоится в том случае, если главный переговорщик ЕС Мишель Бранье сообщит о прогрессе в переговорном процессе. Кроме этого, они выразили Бранье полное доверие.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне канцлер Гремании Ангела Меркель заявила, что рассчитывает на тесное партнерство с Британией после Brexit. Меркель заявила о необходимости создать новую основу отношений между Британией и ЕС после Brexit.


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