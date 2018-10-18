Лидеры ЕС отменили экстренный саммит по Brexit

Соответствующее решение было принято в среду, 17 октября, во время заседания. Как сообщает Reuters, официальные представители ЕС заявили, что в переговорах по Brexit с премьер-министром Британии Терезы Мэй прогресса не достигнуто, что и стало причиной

принятия решение об отмене внеочередного саммита в ноябре.

Это, по их мнению, даст возможность Британии получить время для решения внутренней политической проблемы, которая является реальным препятствием для проведения сделки.

Также лидеры стран участниц Евросоюза отметили, что эта встреча состоится в том случае, если главный переговорщик ЕС Мишель Бранье сообщит о прогрессе в переговорном процессе. Кроме этого, они выразили Бранье полное доверие.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне канцлер Гремании Ангела Меркель заявила, что рассчитывает на тесное партнерство с Британией после Brexit. Меркель заявила о необходимости создать новую основу отношений между Британией и ЕС после Brexit.