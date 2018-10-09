Президент Украины поручил проверить всех, кто охранял склады в Ичне

Как отметил Порошенко, диверсия - основная версия ЧП под Ичней, которую назвала Служба безопасности Украины и Военная прокуратура. По его мнению, это совсем не удивительно, ведь Черниговская область к российской границе находится очень близко.

"Я не планировал этого совещания. И менее всего я хотел бы, чтобы мы собирались по таким случаям. Обидно и больно, что подобная история и безответственность конкретных лиц бросают тень как на военное руководство страны, так и на руководство спецслужб", - сказал президент Украины.

Напоследок Петр Порошенко подчеркнул, что виновные в инциденте должны быть привлечены к ответственности. Он добавил, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", очаги пожара на артиллерийских складах 6 Арсенала в Ичне Черниговской оласти полностью локализованы.