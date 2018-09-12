07:27 12.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина перебросила войска в район Азовского моря

Вооруженные силы Украины усилили армейскую группировку на Азовском направлении.

Украина перебросила войска в район Азовского моря

Такие действия произведены в ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море. Как сообщил во вторник, 11 сентября, командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Сергей Попко на своей странице в Facebook, усилена группировка Вооруженных Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении. Осуществляются меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья.

Как сообщал УРА-Информ, Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг, 6 сентября, на заседании поддержал инициативу президента Петра Порошенко о не продлении Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Российской Федерацией на следующих десять лет. Об этом сообщила пресс-служба СНБО по итогам заседания.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на десять лет с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против. Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года.


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