Под Радой активисты требуют начать рассмотрение Избирательного кодекса

Как сообщают украинские СМИ, более 500 человек проводят митинг на площади Конституции возле парламента, где в это время проходит пленарное заседание.

Митингующие держат флаги разных политических сил и общественных движений – ВО "Свобода", "Объединения "Самопомич", "Руха новых сил", "Народного Руха Украины", "Народного контроля", "Хвыли".

Также на площади установлена сцена, на которой выступают активисты. Так, они требуют от парламента к 16 октября начать рассмотрение проекта Избирательного кодекса. В противном случае – грозят начать бессрочную акцию.

В тоже время у здания парламента усилена охрана общественного порядка.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", возле центрального входа в здание Верховной Рады собралось большое количество протестующий шахтеров. Часть протестующих стучат касками об железный забор на площади напротив центрального входа в парламент.