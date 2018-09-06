12:54 06.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Под Радой активисты требуют начать рассмотрение Избирательного кодекса

Сегодня под стенами Верховной Рады собрались активисты, которые требуют принять проект Избирательного кодекса.

Под Радой активисты требуют начать рассмотрение Избирательного кодекса

Как сообщают украинские СМИ, более 500 человек проводят митинг на площади Конституции возле парламента, где в это время проходит пленарное заседание.

Митингующие держат флаги разных политических сил и общественных движений – ВО "Свобода", "Объединения "Самопомич", "Руха новых сил", "Народного Руха Украины", "Народного контроля", "Хвыли".

Также на площади установлена сцена, на которой выступают активисты. Так, они требуют от парламента к 16 октября начать рассмотрение проекта Избирательного кодекса. В противном случае – грозят начать бессрочную акцию.

В тоже время у здания парламента усилена охрана общественного порядка.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", возле центрального входа в здание Верховной Рады собралось большое количество протестующий шахтеров. Часть протестующих стучат касками об железный забор на площади напротив центрального входа в парламент.


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