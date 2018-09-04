Канцлер Австрии и мэр Кличко вместе прогулялись по Крещатику - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра.

Сообщается, что сейчас Кличко с канцлером Австрии Курцем прогуливаются по Крещатику на Майдан Независимости. В частности, городской голова столицы выразил огромную благодарность Федеральному канцлеру Австрии за поддержку европейских стремлений Украины.

Вместе с тем Кличко подчеркнул важность продолжения санкций ЕС против России.

"Мы поддерживаем санкции и продолжим экономическое давление на Россию. И, да, мы знаем имена политических заключенных и настаиваем на их освобождении", - отметил Курц.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Австрия является надежным партнером Украины.