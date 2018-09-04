13:44 04.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Канцлер Австрии и мэр Кличко вместе прогулялись по Крещатику - ФОТО

Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц приехал с рабочим визитом в Украину, после чего имел встречу с мэром Киева Виталием Кличко. 

Канцлер Австрии и мэр Кличко вместе прогулялись по Крещатику - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра.

Сообщается, что сейчас Кличко с канцлером Австрии Курцем прогуливаются по Крещатику на Майдан Независимости. В частности, городской голова столицы выразил огромную благодарность Федеральному канцлеру Австрии за поддержку европейских стремлений Украины.

Вместе с тем Кличко подчеркнул важность продолжения санкций ЕС против России. 

"Мы поддерживаем санкции и продолжим экономическое давление на Россию. И, да, мы знаем имена политических заключенных и настаиваем на их освобождении", - отметил Курц.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Австрия является надежным партнером Украины.


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