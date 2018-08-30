Макрон предложил по-новому дружить с Россией

ЕС необходимы новые важные отношения с Турцией и Россией ради международной стабильности.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.
Французский лидер призвал перезагрузить сотрудничество с Москвой по вопросам кибербезопасности и обороны.
Макрон добавил, что в диалоге между Россией и ЕС необходимо сделать новый приоритет.
Так же Эмманюэль Макрон считает, что выполнение Минских договоренностей будет содействовать развитию сотрудничества с Россией.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений.