17:32 30.08.2018 | Политика | Новости
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Макрон предложил по-новому дружить с Россией

ЕС необходимы новые важные отношения с Турцией и Россией ради международной стабильности.

Макрон предложил по-новому дружить с Россией

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.

Французский лидер призвал перезагрузить сотрудничество с Москвой по вопросам кибербезопасности и обороны.

Макрон добавил, что в диалоге между Россией и ЕС необходимо сделать новый приоритет.

Так же Эмманюэль Макрон считает, что выполнение Минских договоренностей будет содействовать развитию сотрудничества с Россией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений.


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