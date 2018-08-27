19:30 27.08.2018 | Политика | Новости
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В России арестовали Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток.

В России арестовали Навального

Такое решение вынес Тверской суд в российской Москве. Политика посадили за проведение акции "Забастовка избирателей" 28 января этого года. Признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия, сообщает Meduza.

Протокол за "забастовку избирателей" на Алексея составили через 25 дней после акции. Документ вручили политику 22 февраля. Для этого задержали и доставили в участок. Суд должен был состояться в марте, но его отложили на неопределенный срок. Полиция объяснила, что полгода не могла разыскать Навального, поэтому заседание не проводилось.

Как сообщал "УРА-Информ", российский оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу. В Москве политика облили зеленкой на выходе из офиса Фонда борьбы с коррупцией.


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