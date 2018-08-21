15:34 21.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сенцова будут кормить принудительно в случае угрозы жизни

Федеральная служба исполнения наказаний начнет принудительно кормить проводящего голодовку осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова, если его отказ от пищи будет угрожать его жизни.

Сенцова будут кормить принудительно в случае угрозы жизни

Об этом сообщил interfax.ru  со ссылкой на слова ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

По его словам, 100 дней голодовки - это очень сложно. Сенцов должен употреблять смеси. У Федеральной службы исполнения наказаний есть свой регламент, и если его жизни будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно, - сказал Мельников.

Сенцов объявил голодовку 14 мая, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Как сообщал "УРА-Информ", акция солидарности с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцов прошла на 100-й день его голодовки в Киеве перед зданием российского посольства.


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