Сенцова будут кормить принудительно в случае угрозы жизни

Об этом сообщил interfax.ru со ссылкой на слова ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

По его словам, 100 дней голодовки - это очень сложно. Сенцов должен употреблять смеси. У Федеральной службы исполнения наказаний есть свой регламент, и если его жизни будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно, - сказал Мельников.

Сенцов объявил голодовку 14 мая, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Как сообщал "УРА-Информ", акция солидарности с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцов прошла на 100-й день его голодовки в Киеве перед зданием российского посольства.