В Киеве состоялась акция в поддержку Сенцова

Ее организаторами выступили несколько правозащитных организаций, среди которых PEN Ukraine и Center for Civil Liberties. Эта акция является частью международной инициативы, начатой ​​PEN International, объявившей марафон написания писем в поддержку Сенцова. Принесенные письма планируют распечатать и передать в посольство России в разных странах.

В акции приняли участие около 200 человек. Участники растянули перед зданием посольства колючую проволоку и держали плакаты и транспаранты с требованием освободить Сенцова, зачитывали письма выдающихся деятелей культуры в его поддержку, а также письма самого режиссера и отрывки из его биографической книги "Рассказы".

Акции солидарности с Сенцовым состоялись 21 августа и в других городах Украины, в России и ряде других стран.

Как сообщал "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что, по ее данным, осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов находится в критическом состоянии.