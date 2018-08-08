16:35 08.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Олег Сенцов написал сестре, что "конец близок"

Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов признался, что конец близок. Его слова передала сестра политзаключенного Наталья Каплан на странице в Facebook.

Олег Сенцов написал сестре, что

Она написала, что все катастрофически плохо. Олег передал женщине письмо в котором сообщает, что почти не встает и конец близок. И речь идет не об окончании тюремного срока. Сенцов в письме спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем. Он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит.

По словам Каплан, Европейский суд по правам человека настаивает на переводе в гражданскую больницу поближе к месту прописки. Однако Олег отказался. Он говорит, что просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной.

Как сообщал "УРА-Информ", заключенный в колонии города Лабытнанги в Российской Федерации украинский режиссер Олег Сенцов находится в плохом состоянии. Состояние Сенцова ухудшается Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, у Олега сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту. Он отметил, что у Сенцова также плохо с сердцем, и его два раза пытались уговорить выехать в больницу.


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