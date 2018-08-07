16:58 07.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Состояние Сенцова ухудшается

Заключенный в колонии города Лабытнанги в Российской Федерации украинский режиссер Олег Сенцов находится в плохом состоянии.

Состояние Сенцова ухудшается

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, у Олега сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

Он отметил, что у Сенцова также плохо с сердцем, и его два раза пытались уговорить выехать в больницу. Ему также стало плохо из-за того, что в Лабытнанги стало очень тепло, а у него в настоящее время плохая переносимость жары.

На вопрос, есть ли возможность, что Сенцов прекратит голодовку, адвокат заявил, что таких планов у его подзащитного нет.

Как сообщал "УРА-Информ", американо-французский писатель, лауреат Гонкуровской премии 2006 года за исторический роман "Благоволительницы" Джонатан Литтелл написал письмо украинскому режисеру Олегу Сенцову. Писатель заверил Сенцова, что тот не одинок и его поддерживает весь мир. Литтелл подчеркнул, что голодание Сенцова является самой жесткой из возможных форм протеста, но его решение начать голодовку - полностью оправдано.


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