Состояние Сенцова ухудшается

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, у Олега сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

Он отметил, что у Сенцова также плохо с сердцем, и его два раза пытались уговорить выехать в больницу. Ему также стало плохо из-за того, что в Лабытнанги стало очень тепло, а у него в настоящее время плохая переносимость жары.

На вопрос, есть ли возможность, что Сенцов прекратит голодовку, адвокат заявил, что таких планов у его подзащитного нет.

Как сообщал "УРА-Информ", американо-французский писатель, лауреат Гонкуровской премии 2006 года за исторический роман "Благоволительницы" Джонатан Литтелл написал письмо украинскому режисеру Олегу Сенцову. Писатель заверил Сенцова, что тот не одинок и его поддерживает весь мир. Литтелл подчеркнул, что голодание Сенцова является самой жесткой из возможных форм протеста, но его решение начать голодовку - полностью оправдано.