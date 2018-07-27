13:51 27.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина вместе с НАТО провели учения в Черном море

В акватории Черного моря корабли постоянной НАТО провели совместную тренировку с кораблями и катерами ВМС Украины.

Украина вместе с НАТО провели учения в Черном море

Как сообщает пресс-служба украинских ВМС, целью маневров является повышение совместимости, отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений и способов применения катерных тактических групп, осуществление совместных противоминных действий в соответствии со стандартами НАТО.

В тренировке принимали участие три тактические группы – многоцелевых кораблей, противоминных кораблей и артиллерийских катеров.

В ходе тренировки минные тральщики сил Румынии, ВМС Турецкой республики и рейдовый тральщик "Геническ" ВМС ВС Украины осуществили поиск и выявление якорных и донных мин (имитаторов), а водолазные группы – их обследования. Вспомогательное судно ВМС ФРГ и морское водолазное судно "Почаев" ВМС ВС Украины выполнили обеспечение поиска выявленных мин. К действиям также привлекался вертолет, который выполнял элементы тактического маневрирования.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко считает, что до конца 2030 года Украина станет полноценным членом Североатлантического Альянса. Об этом он поделился с журналистами во время брифинга по итогам саммита НАТО в Брюсселе. По его словам, на сегодняшний день Украина сделала очень большие шаги в области реформирования и изменения в Вооруженных силах Украины и вооружении государства, секторе обороны и безопасности и тому подобное.


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