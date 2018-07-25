12:59 25.07.2018 | Политика | Новости
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Пучдемон объявил о "старых планах"

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон рассказал о своих ближайших политических планах на 28-29 июля.

Пучдемон объявил о

По информации телеканала Europe1, политик намерен уехать из Германии в Бельгию.

Сам же экс-президент заявил, что он вернется к политической деятельности на территории Бельгии.

Ранее власти Испании отозвали запросы на экстрадицию Пучдемона, задержанного правоохранительными органами Германии. В то же время ордеры на арест экс-главы Каталонии по обвинению в сепаратизме сохраняют свою силу на территории Испании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн отказался выдавать Испании экс-главу Каталони Карлеса Пучдемона. В официальном уведомлении судебной инстанции говорится, что уголовное производство в отношении бывшего главы каталонского Женералитета официально закрыто и он спокойно может перемещаться по федеральным землям Германии.


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