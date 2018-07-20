Пучдемон снова избежал уголовной ответственности

В официальном уведомлении судебной инстанции говорится, что уголовное производство в отношении бывшего главы каталонского Женералитета официально закрыто и он спокойно может перемещаться по федеральным землям Германии. В Испании это решение вызвало тревогу, так как судья Верховного суда Испании Пабло Лларена решил отказаться от требования экстрадиции экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона.

Напомним, что Пучдемон был задержан в Германии 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября 2017 года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Испании партия экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона "Вместе за Каталонию" выдвинула своего лидера на пост главы Каталонии. Однако, он спустя месяц он отказался от этого поста в пользу своего коллеги Кима Тора.