13:58 09.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Брюсселе стартовал 20-й саммит Украина - ЕС

Сегодня девятого июля в Брюсселе открылся юбилейный, 20-й саммит Украина - ЕС. Об этом сообщается на сайте саммита.

В Брюсселе стартовал 20-й саммит Украина - ЕС

Как известно, участие в открытых переговорах принимают президент Украины Петр Порошенко, президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

После рукопожатия с Дональдом Туском на входе в здание Европейского Совета, где проходит саммит, Порошенко дал короткий комментарий журналистам, заверив, что Украина на саммите сделает все возможное. После этого президент Украины отправился на переговоры с Туском и Юнкером.

Стоит добавить, что особое внимание во время саммита лидеры уделят координации действий с целью противодействия длительной российской агрессии, повышения эффективности политики санкций против России, усиление международного давления на Кремль для полного выполнения Минских договоренностей.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна отмечает четвертую годовщину подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.


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