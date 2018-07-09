В Брюсселе стартовал 20-й саммит Украина - ЕС

Как известно, участие в открытых переговорах принимают президент Украины Петр Порошенко, президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

После рукопожатия с Дональдом Туском на входе в здание Европейского Совета, где проходит саммит, Порошенко дал короткий комментарий журналистам, заверив, что Украина на саммите сделает все возможное. После этого президент Украины отправился на переговоры с Туском и Юнкером.

Стоит добавить, что особое внимание во время саммита лидеры уделят координации действий с целью противодействия длительной российской агрессии, повышения эффективности политики санкций против России, усиление международного давления на Кремль для полного выполнения Минских договоренностей.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна отмечает четвертую годовщину подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.