Ассоциация с ЕС стала символом борьбы украинцев за независимость, - Порошенко

Об этом лидер украинского государства написал на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте Порошенко сообщил, что четыре года назад он имел высокую честь от имени все народа Украины поставить подпись под документом, который определяет будущее государства на десятилетия вперед. В частности, за который люди вышли на евромайдан и под флагом которого состоялась Революциядостоинства.

Ведь не для кого не секрет, что соглашение об ассоциации стало символом борьбы украинского народа за собственную независимость, собственный выбор, собственное будущее, считает президент. Также Порошенко отметил, что задачей власти на сегодня является довести дело до конца и обеспечить полноправное членство Украины в Европейском союзе.

"Через две недели в Брюсселе на саммите Украина - ЕС он планирует согласовать с лидерами Евросоюза дальнейшие пути углубления политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС", - добавил глава украинского государства.

Напомним, как соообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запуске Высшего антикоррупционного суда.