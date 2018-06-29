ЕС продлил экономические санкции против РФ

Соответствующее решение было принято во время ужина на саммите ЕС в Брюсселе.

Сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений.

Стоит отметить, что действующие санкции против российского банковского и энергетического секторов, впервые были введены летом 2014 после того, как Россия аннексировала Украинский Крымский полуостров и стала поддерживать пророссийских боевиков на востоке Украины.

Так. лидеры ЕС заявили, что санкции не будут отменены, пока Россия и другие стороны конфликта не достигнут успехов в реализации минских договоренностей.

Санкции возобновляются каждые полгода от 2014 года.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", посол США в России Джон Хантсман подготовил для министерства иностранных дел РФ письмо, в котором говорится, что власти США внедрят новые санкции против России.