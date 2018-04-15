США подготовили новые санкции против России

Об этом пишет издание Коммерсантъ.

Согласно тексту письма, новые санкции будут касаться действий Великобритании и Франции по объектам в Сирии, 14 апреля.

По словам Хантсмана, власти Сирии виновны в применении химического оружия против своего населения и международное сообщество обязано было предпринять шаги, чтобы остановить президента Сирии Башара Асада.

Кроме того, посол уведомил МИД РФ, что США намерены ввести санкции против России "за поддержку сирийского режима".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Европейский союз готов рассмотреть принятие новых санкций в отношении Сирии из-за последних событий с применением химического оружия в Восточной Гуте.