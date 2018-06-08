11:18 08.06.2018 | Политика | Новости
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В США расширяют тюрьмы для содержания нелегальных мигрантов

Пpecc-ceкpeтapь Иммиграционной и таможенной службы США Дaни Бeннeтт рассказала, что незаконно прибывающие в США мигранты будут помещаться в федеральные тюрьмы. На сегодняшний день их количество составляет около 1,6 тысячи человек.

В США расширяют тюрьмы для содержания нелегальных мигрантов

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Согласно словам Баннетт, власти намерены расширить для переселенцев исправительные учреждения в штатах Вашингтон, Калифорния, Орегон, Аризона и Техас. Примечательно, что подобный метод содержания нелегалов применяется впервые. 

Также она отметила, что мигранты будут находиться в местах не столь отдалённых до решения суда. В частности, в одной из тюрем в Викторвилле (штат Калифорния), куда поместят тысячу мигрантов, в другие блоки переселили более 500 заключенных.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Аденском заливе у берегов Йемена потерпела крушени лодка с мигрантами, в результате чего 46 человек погибли, еще 16 считаются пропавшими без вести.


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