У берегов Йемена погибли десятки мигрантов

Об этом сообщила Международная организация по миграции.

Как отмечается, всего в лодке находилось около ста человек. Предполагается что, все мигранты были из Эфиопии и надеялись найти работу в странах Персидского залива.

У берегов Йемена из-за сильных волн лодка начала наполняться водой, мигранты, которым удалось выжить, рассказали, что спасательных жилетов не было.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Тунисе затонула лодка с нелегальными мигрантами. В результате инцидента спасатели извлекли из воды тела 37 человек. Кораблекрушения произошло в Средиземном море возле побережья Туниса.