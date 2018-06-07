08:37 07.06.2018 | Происшествия | Новости
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У берегов Йемена погибли десятки мигрантов

В Аденском заливе у берегов Йемена потерпела крушения лодка с мигрантами, в результате чего 46 человек погибли, еще 16 считаются пропавшими без вести.

У берегов Йемена погибли десятки мигрантов

Об этом сообщила Международная организация по миграции.

Как отмечается, всего в лодке находилось около ста человек. Предполагается что, все мигранты были из Эфиопии и надеялись найти работу в странах Персидского залива.

У берегов Йемена из-за сильных волн лодка начала наполняться водой, мигранты, которым удалось выжить, рассказали, что спасательных жилетов не было.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Тунисе затонула лодка с нелегальными мигрантами. В результате инцидента спасатели извлекли из воды тела 37 человек. Кораблекрушения произошло в Средиземном море возле побережья Туниса.


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