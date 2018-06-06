08:53 06.06.2018 | Политика | Новости
100196025:nastya

Катар планирует стать членом НАТО

Как заявил министр обороны Катара Халид бин Мухаммед аль-Атийя, на данный момент армия страны является одной из самых оснащенных в регионе. Об этом информирует агентство Анадолу.

Катар планирует стать членом НАТО

По словам министра, также страна эффективно сотрудничает между Дохой и Североатлантическим альянсом, которое неуклонно развивается. Также Халид надеется на возможность функционирования в Катаре структур НАТО.

"Развивая сотрудничество с НАТО, мы в то же время стремимся к полноправному членству в блоке. Наша позиция по данному вопросу ясна", – заявил министр.

Ранее власти Катара обратились с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), в которой указывают на неправомерность экономического бойкота своей страны со стороны Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта и ОАЭ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Саудовская Аравия готова будет нанести ракетный удар по Дохе, если та вознамерится купить у России боевые комплексы С-400. Сообщается, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд отправил письмо в Париж, в котором попросил президента Франции Эммануэля Макрона повлиять на российское руководство и помешать размещению на полуострове ракетных комплексов С-400.


Поделиться
Читайте также:
 
Пограничники РФ задерживали суда из Турции и Украины - ФОТО ​Стало известно, кто из украинцев попал в свежий рейтинг миллиардеров Forbes Боевики во вторник 31 раз открывали огонь на Донбассе, ранены трое военных Канцлер Австрии говорил с Путиным об Украине
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив