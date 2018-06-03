Саудовская Аравия может начать войну против Катара

Сообщается, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд отправил письмо в Париж, в котором попросил президента Франции Эммануэля Макрона повлиять на российское руководство и помешать размещению на полуострове ракетных комплексов С-400.

Сауд уверен, что это может кардинально изменить баланс сил в регионе, подвергая весь Аравийский полуостров к эскалации и вооруженному противостоянию. В свою очередь, Катар заявил о намерении купить боевые установки СЗРК С-400 в январе этого года. Посол Катара в Москве Фахд бин Мухаммед аль-Аттия подтвердил готовность Москвы предоставить Дохе это вооружение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", cаудовский кронпринц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд запретил покупать товары и продукты у немецких производителей. В считанные дни пришел ответ правительства саудитов о деактивации заказа автоконцерна Daimler, который должен был изготовить сотни пассажирских автобусов для саудитов. В результате в санкционном списке Эр-Рияда оказались такие компании, как Siemens, Bayer и Boehringer.