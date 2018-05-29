13:35 29.05.2018 | Политика | Новости
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Представители США едут в Сингапур готовить саммит с КНДР

Несколько сотрудников американского Белого дома намерены отправятся в Сингапур, чтобы подготовить площадку для встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Представители США едут в Сингапур готовить саммит с КНДР

Соотвествующие заявиление сделала пресс-секретарь лидрера США Сара Сандерс, 29 мая. При этом, она не стала уточнять, в какие сроки должны пройти переговоры.

В свою очередь дипломаты утверждают, что зампредседатель Госсовета Северной Кореи Ким Чхан Сон собирается обсудить в Пекине вопросы, связанные с организацией встречи главы КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампа. Известно, что в числе этих вопросов является безопасность встречи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином вновь встретились, чтобы согласовать условия проведения встречи северокорейского чучзе с американским президентом Дональдом Трампом.


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